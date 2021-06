Międzynarodowy Dzień Seksu 2021. 7 czerwca wypada dzień seksu. Jak go obchodzimy? Co to za święto?

Międzynarodowy Dzień Seksu 2021 wypada 7 czerwca. Co to za święto? Dlaczego je uchwalono?

Międzynarodowy Dzień Seksu przypada co roku 7 czerwca. Wielu z nas może to dziwić, jednak nie jest on seksistowskim żartem. Ustanowiony został przez Radę Tradycji Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że w krajach europejskich coraz częściej występuje zbyt niski przyrost naturalny dzień poświęcony seksowi jest jak najbardziej potrzebny.

Międzynarodowy Dzień Seksu 07.06.2021. Co to za święto? Po co powstało?

CZYTAJ WIĘCEJ: Międzynarodowy Dzień Seksu 2021. Jak go obchodzimy? Międzynarodowy Dzień Seksu wypada 7 czerwca [ZDJĘCIA]

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nasze rodaczki ukrywały swoje niezadowolenie z seksu, teraz nie mają z tym problemu. - Czy współczesna Polka różni się w postrzeganiu seksualności od swojej matki czy babci? - Jest bardziej świadoma tej seksualności - odpowiada prof. Izdebski.