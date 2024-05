Miejsca w regionie idealne na jednodniową wiosenną wycieczkę nie tylko w weekend. Zobacz, co warto zwiedzić w województwie podlaskim Wojciech Jakubicz, mck

Miejsca w regionie idealne na jednodniową wiosenną wycieczkę nie tylko w weekend. Zobacz, co warto zwiedzić w województwie podlaskim Wojciech Jakubicz Zobacz galerię (29 zdjęć)

Mamy piękną wiosenną pogodę, czas wybrać się na wycieczkę! Tajemnicze miejsca na Podlasiu i Suwalszczyźnie często nie są łatwe do wytropienia. Tajemnicze lasy, góry czy budowle warte są jednak odkrycia. Przedstawiamy nasz wybór kilku takich miejsc, gdzie znajdziecie niezwykłą atmosferę, ciekawą historię, czy po prostu... magię. Tutaj warto wybrać się nie tylko w weekend, by odnaleźć to, z czego słynie nasz region - niepowtarzalny klimat.