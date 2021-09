Mieszkańcy pogranicza o wprowadzeniu stanu wyjątkowego: "Na to czekaliśmy"

Zadowolenia z wprowadzenie stanu wyjątkowego nie kryją mieszkańcy terenów przygranicznych. Także ci z Usnarza.

- Panie, tu już żyć się nie da. Normalnie to tacy żurnaliści przyjadą, pokręcą się i jada. A u nas codziennie to samo. Mamy już dość. Dobrze, że ten stan wprowadzają, to przynajmniej trochę spokoju będzie. Normalności. Bo ja już nawet krów nie mam gdzie pasać. Wszędzie łażą jacyś ludzie. A i migrantów nie brakuje - mówi jeden z rolników mający pole tuż przy granicy.

Bo choć granica jest uszczelniana, a do jej ochrony zaangażowano dodatkowo około 2 tysięcy żołnierzy, imigranci wciąż nielegalnie ją przekraczają. Widzą to mieszkańcy przygranicznych terenów, którzy niemal codziennie obserwują pod swoimi oknami grupy imigrantów liczące od kilku do kilkunastu osób.

- W sobotę w nocy pod moimi oknami widziałem grupkę może z piętnastu osób. Stali przemoknięci, zziębnięci, szukali, gdzie by się ukryć. Ja im drzwi nie otworzyłem, poszli dalej. Pewnie zawinęła ich Straż Graniczna, bo ktoś ze wsi w końcu zadzwonił, że kręcą się u nas - mówi Paweł Łabanowicz, sołtys Zubrzycy Wielkiej, wsi położonej kilka kilometrów od Usnarza Górnego.