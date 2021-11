Miłki. Seat uderzył w drzewo. Kierowca nie miał zapiętych pasów

W powiecie giżyckim do poważnego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 16.30 w Miłkach na ul. Suwalskiej. Tam młody kierowca jadąc seatem, na łuku drogi zjechał na prawe pobocze, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Kierowca nieprzytomny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.