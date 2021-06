Mistrzostwa Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu. Sześć złotych medali dla funkcjonariuszy z woj. podlaskiego (galeria)

Brazylijskie jiu-jitsu to brazylijski sport walki wywodzący się z ju-jitsu, zapasów i judo, który wyróżnia się naciskiem na walkę w parterze. Wymaga ona od zawodnika dużej sprawności. Dominują w niej dźwignie, duszenia oraz inne techniki unieruchamiania przeciwnika. Stosuje się też rzuty mające na celu sprowadzenie przeciwnika do parteru. Chwyty w parterze często wykonuje się nogami poprzez zahaczenie lub objęcie części ciała przeciwnika.

Od ponad roku dyscyplinę tę intensywnie trenuje policjant z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Z uwagi na charakter służby, nie możemy pokazać jego twarzy ani podać nazwiska. Ale możemy podać, że jego wysiłki przyniosły efekty. Zawodnik wystartował w czerwcowych mistrzostwach w Mińsku Mazowieckim w kategorii do 88,3 kilogramów adult białe pasy w kimonach oraz do 91,5 kilogramów master I białe pasy bez kimon. Po ciężkich stoczonych pojedynkach, policjant Dawid wywalczył dwa pierwsze miejsca. Tym samym zdobył tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych.

Ale to nie jedyny podlaski mundurowy, który z mistrzostw wrócił z tytułem. Pogranicznik - funkcjonariusz sierż. SG Łukasz Godlewski z Placówki SG w Białowieży - zdobył dwa złote medale w dwóch kategoriach wagowych. Zajął pierwsze miejsce w dyscyplinie Brazylijskie Jiu Jitsu GI (kimona) w kategorii wagowej mężczyzn do 82,3 kg oraz pierwsze miejsce w dyscyplinie Brazylijskie Jiu Jitsu NO GI (bez kimon) w kategorii wagowej mężczyzn do 79,5 kg.

Z kolei w kategorii do 94,3 kilogramów master III niebieskie pasy w kimonach oraz do 91,5 kilogramów master III niebieskie pasy bez kimon po laury sięgnął policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Policjant Artur zdobył dwa pierwsze miejsca i tytuł dwukrotnego Mistrza Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu. To nie pierwsze zwycięstwa podlaskiego policjanta mimo, że BJJ zaczął trenować zaledwie kilka lat temu. Artur w przeszłości stawał również na podium w Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski czy Mistrzostwach Europy.