Nabór do Straży Granicznej 2021. W regionie wolnych jest ponad 100 miejsc. Zobacz, ile można zarobić w Straży Granicznej

Trwa nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej oraz Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Zainteresowani pracą nie mogą mieć więcej niż 35 lat. Ponadto muszą posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie mogą być karani za przestępstwo, także skarbowe, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować. Kandydaci do pracy w Straży Granicznej muszą także dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych i pozytywnie zaliczyć procedurę kwalifikacyjną.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W I etapie weryfikowane są dokumenty.

Dokumenty, które należy złożyć:

* podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowanego do komendanta,

* kwestionariusz osobowy (pobrany ze stro0ny Straży Granicznej)

* dwie aktualne kolorowe fotografie (jak do dowodu osobistego),

* kserokopia dowodu osobistego,

* kserokopia książeczki wojskowej lub informacja o przeniesieniu do rezerwy

* kserokopia świadectw pracy

* kserokopia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby

* kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowew tym specjalistyczne (świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów wyższych, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),,

* kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

* kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

* kserokopia paszportu, o ile kandydat go posiada.