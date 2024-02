Najbardziej popularna nazwa wsi na Podlasiu. Niemal 30 miejscowości ma w nazwie to słowo. Czy znasz te wsie? Piotr Łozowik

W naszym województwie funkcjonuje blisko 3300 wsi. Wiele miejscowości ma takie same nazwy związane z położeniem czy też genezą powstania. Romanówki są na przykład trzy, a Nowych Wsi jest cztery, ale to nie rekordziści. Istnieje jedno słowo, które powtarza się aż 27 razy! Miejscowości z tym słowem w nazwie są rozrzucone po całym województwie. Sprawdź jakie to słowo i skąd się wzięło!