Nawet do 100 tys. euro rocznie mogą dostać grupy i organizacje producentów

Ubiegający się o wsparcie muszą załatwić kilka formalności. Najpierw trzeba uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów rolnych lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Program pomocowy „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", finansowany z budżetu PROW 2014-2020, skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Grupa ubiegająca się o unijne wsparcie musi zadeklarować realizację planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku - 10 proc. przychodów netto, w drugim roku - 9 proc., w trzecim roku - 8 proc. w czwartym roku - 7 proc., w piątym roku - 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddział regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną lub złożyć osobiście czy też przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

