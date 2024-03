Niedziela Palmowa w Kościele katolickim. Wierni święcą palmy w szóstą niedzielę Wielkiego Postu. Rozpoczyna się Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa 2024. Co to za święto i kiedy wypada?

Niedziela Palmowa, zwana jest też Niedzielą Męki Pańskiej. Obchody w Polsce sięgają średniowiecza. Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt wielkanocnych, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa

Co oznaczają palmy w Niedzielę Palmową?

W Kościele katolickim wierni tego dnia święcą palmy na pamiątkę gałęzi palmowych, które lud rzucał przed Jezusem Chrystusem wjeżdżającym na ośle do Jerozolimy. Są one symbolem męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa. Zwyczaj ten został wprowadzony do liturgii kościoła katolickiego w XI w.