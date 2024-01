Nielegalny salon gier hazardowych w Łomży. Sześć automatów do gier zajętych przez podlaską KAS

Podczas kontroli lokalu, wyposażonego w monitoring służący do selekcji wchodzących klientów, funkcjonariusze zabezpieczyli sześć nielegalnych automatów do gier hazardowych. Oprócz „jednorękich bandytów" zajęto gotówkę przeznaczoną prawdopodobnie do rozliczeń z klientami, dwa telefony komórkowe oraz notatki z zapiskami dot. prowadzenia nielegalnych gier - informuje podlaska KAS