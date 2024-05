Nowy Klub Seniora+ w Kobylinie-Borzymach oficjalnie otwarty. Seniorzy zyskali nowe miejsce do spotkań

Klub Seniora+ rozpoczyna działalność

Program "Senior+"

Podczas uroczystości otwarcia nie zabrakło wspólnej dobrej zabawy przy akompaniamencie członka klubu, wspaniałego akordeonisty Feliksa Piszczatowskiego. Klub powstał m.in. dzięki dofinansowaniu z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. Gmina Kobylin-Borzymy na utworzenie Klubu Seniora+ otrzymało 200 tys. zł, gdzie całkowita wartość inwestycji to 262 tys. zł. Działalność Klubu „Senior+” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Klub „Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub „Senior+” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

