Orlen Wyścig Narodów. Nadzieje światowego kolarstwa będą ścigać się w Białymstoku

- Cieszymy się, że Białystok znów gościć będzie światowy peleton - powiedział na specjalnej konferencji związanej z wydarzeniem prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - To wspaniała promocja miasta i regionu. Dwanaście lat temu gościliśmy w naszym mieście peleton Tour de Pologne. Meta tegorocznego wyścigu Orlen Wyścig Narodów będzie zlokalizowana w tym samym miejscu co wówczas, przy Alei Piłsudskiego.

- Orlen Wyścig Narodów to cenna inicjatywa, dzięki której możemy promować województwo podlaskie poprzez sport, ale też pokazanie piękna tej części Polski, jej bogatej przyrody i unikatowego, wielokulturowego charakteru. Nasz region to doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu w bliskim kontakcie z naturą. Mam nadzieję, że dzięki tej imprezie zachęcimy turystów do odwiedzenia Podlaskiego. Duża impreza wraca do naszego regionu i tu należą się słowa podziękowania spółce Orlen, która wspiera wydarzenia sportowe, a także sportowców, w tym i z naszego regionu - stwierdził marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki.

- Wyścig będzie transmitowany przez telewizje: TVP Sport (każdy etap po 3 godziny), TVP pokaże reportaże z zawodów i kanały Polsat - dodaje Czesław Lang, dyrektor Orlen Wyścigu Narodów i Tour de Pologne. - Przyszłe gwiazdy przebijają się właśnie w młodzieżowych wyścigach, których wciąż jednak w kalendarzu jest bardzo mało. Cieszę się, że już trzeci rok z rzędu Polska jest na tej mapie. Zorganizowanie wyścigu kolarskiego nie jest łatwe, musimy zachować wszelkie środki ostrożności, by zawody były bezpieczne. Myślę, że wspólnie zrobimy wspaniałą imprezę - dodał Czesław Lang.