Piękna strona Juwenaliów. Śliczne studentki bawiły się w Białymstoku i Suwałkach. Zobacz zdjęcia

Juwenalia w Białymstoku

Święto studentów w Suwałkach

To już tradycja, ze studenci podczas swojego święta do wspólnej zabawy zapraszają wszystkich mieszkańców Suwałk i regionu. Na miejskich bulwarach nad Czarną Hańczą licznie zgromadziła się publiczność. Tradycyjnie klucz do miasta studentom przekazał prezydent Czesław Renkiewicz. Marta Kapusta, rektor uczelni obiecała, że studenci zwrócą miasto w nienaruszonym stanie.