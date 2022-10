Piłkarskie Orły. Jesus Imaz lideruje. Kto doścignie Hiszpana?

Jesus Imaz w pucharowym meczu z Lechią Zielona Góra (1:3) mógł praktycznie zapewnić sobie zwycięstwo w październikowej klasyfikacji „Piłkarskich Orłów”. Niestety, piłka po jego strzałach, ani razu nie chciała wpaść do bramki rywali obijając przy tym słupki.

Hiszpan znajduje się na pierwszym miejscu z dorobkiem dwóch goli strzelonych w meczach ekstraklasy.

Na drugim miejscu znajdują się Fedor Cernych, Marc Gual i Tomas Prikryl z Jagiellonii z dorobkiem jednego gola. Bartłomiej Wdowik także ma jedno trafienie w meczu pucharowym z Lechią Zielona Góra.

W nadchodzący weekend o doskoczenie do czołówki powalczą trzecioligowcy z rezerw Jagiellonii i Olimpii Zambrów.

Nie będą jednak mieli łatwego zadania. Zambrowianie w sobotę wyjadą do stolicy, by zmierzyć się z rezerwami Legii Warszawa, która obecnie znajduje się na 7. miejscu w tabeli.