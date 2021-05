Podlaska KAS i CBŚP rozbiły gang, który nielegalnie rozprowadzał olej napędowy. Skarbu Państwa mógł stracił nawet 32 mln zł (zdjęcia, wideo)

PLUS Zbrodnia bez kary. Historia tajemniczego zabójstwa dwójki dzieci we wsi Jeńki z 1989 roku

11-letnia Monika i 9-letni Januszek zostali uduszeni w lesie we wsi Jeńki w gminie Sokoły. Dziewczynka została też wykorzystana seksualnie. Do tej strasznej zbrodni doszło w 1989 r. . Jednak – jako że nie znaleziono wówczas sprawcy – rok później śledztwo umorzono. Do niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat wrócili policjanci z białostockiego „archiwum X”. Resztą zajęła się prokuratura. Ustaliła, że dzieci zabił ich – mieszkający w tej samej wsi – kuzyn. Sam był wtedy 13-letnim dzieckiem. Sprawa trafiła do sądu, a ten właśnie ją umorzył.