Policyjna akcja „Prędkość” w woj. podlaskim. Ponad 1000 przekroczeń prędkości i mandaty

Policyjna akcja „Prędkość” w Podlaskiem

W Zambrowie , kamera nieoznakowanego radiowozu mundurowych zarejestrowała jadącego mercedesa, którego kierowca zdecydowanie zlekceważył obowiązujące ograniczenie prędkości. 35-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego jechał na krajowej "8" 205 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Mężczyzna nie próbował nawet tłumaczyć swojego zachowania. Został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów. Kolejny kierowca jechał skodą 166 km/h, tym samym przekraczając dopuszczalną prędkość o 46 km/h. Za to wykroczenie taryfikator przewiduje mandat w wysokości 1000 złotych i 11 punktów. Ten "pirat drogowy" został ukarany wyższym mandatem, w wysokości 2000 tysięcy złotych, gdyż w okresie dwóch lat ponownie przekroczył dopuszczalną prędkość. Dodatkowo policjanci zatrzymali 36-latkowi prawo jazdy, bo przekroczył limit punktów karnych.

W Rutkach-Kossakach mundurowi zauważyli, jak kierowca toyoty gwałtownie hamuje i zawraca. Policjanci zatrzymali do kontroli 48-latka. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec gminy Rutki miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada prawa jazdy. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za jazdę bez uprawnień. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w marcu, mężczyzna stracił również samochód.

W "oko" policyjnego wideorejestratora w Białymstoku wpadł kierowca forda. 42-letek jechał z prędkością 122 km/h na obowiązującej „siedemdziesiątce”. Jak powiedział policjantom, był świadomy przekroczenia prędkości, w związku z czym musi ponieść konsekwencje. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami. Kolejny kierowca, 19-letni białostoczanin, jechał toyotą 102 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Pół godziny później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej audi, którego kierowca jechał z prędkością 103 km/h. Za kierownicą siedział 26-latek. Jak się okazało, nie było to jego pierwsze w ostatnim czasie przekroczenie prędkości. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 3000 złotych i 13 punktami. Każdy z nich na 3 miesiące stracił prawo jazdy.

Policjanci z kolneńskiej drogówki zatrzymali do kontroli volkswagena, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość w gminie Mały Płock. 40-latek w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h, jechał 87 km/h. W trakcie czynności obywatel Ukrainy okazał funkcjonariuszom dokument prawa jazdy, którego blankiet już na pierwszy rzut oka budził zastrzeżenia co do jego autentyczności. Przypuszczenia policjantów okazały się słuszne, prawo jazdy było podrobione. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Policja apeluje do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.