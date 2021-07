Politechnika Białostocka weszła we współpracę z gminą Olecko

W środę, 21 lipca w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Gminą Olecko.

Zakłada ono długofalową i wielowymiarową współpracę w oparciu o transfer wiedzy ekspertów uczelni na grunt samorządu wraz z reprezentowaną przezeń społecznością mieszkańców.

– Politechnika Białostocka to znakomity ośrodek naukowo-badawczy, który może poszczycić się ogromną bazą ekspertów oraz dostępem do najnowszych wyników badań. To cenne źródło wiedzy, które może być wykorzystywane w wielu obszarach życia społecznego. Z kolei samorząd może być atrakcyjnym poligonem badawczo-edukacyjnym. Nasza uczelnia od lat integruje środowisko nauki, biznesu, instytucji państwowych, samorządu. Współpracę mamy wpisaną w nasze DNA. – wyjaśnia prof. Mirosław Świercz, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Porozumienie stworzy płaszczyznę współpracy otwierającą Uczelni kolejne pole konfrontacji kierunków prowadzonych badań oraz wiedzy przekazywanej studentom z realiami funkcjonowania społeczności gminy.