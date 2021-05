Polska Futbol Liga. Po dwóch wygranych przyszedł zimny prysznic. Porażka Lowlandersów

Zespół z Bydgoszcz od początku prowadził i nie dał się doścignąć białostoczanom. Rywale wyszli na prowadzenie za sprawą bardzo dobrze dysponowanego rozgrywającego Jake’a Schimenz’a. W drugiej kwarcie udało się zbliżyć na jeden punkt do rywali, kiedy Derrick Evans zameldował się w polu punktowym i pojawiła się szansa, by wyjść na prowadzenie. Niestety, błąd formacji ataku białostoczan wykorzystali przyjezdn i to oni zaliczyli przyłożenie. Archers schodzili na przerwę z przewagą 8 punktów (6:14). Trzecia kwarta rozpoczęła się już w dużo słabszych warunkach atmosferycznych i skuteczniejsi, tak jak na początku meczu, byli bydgoszczanie i to oni wyszli na prowadzenie 21:6. Drużyna z Białegostoku próbowała gonić, ale brakowało tego dnia skuteczności. Pięć minut przed końcem meczu ze względu na przechodzącą burzę nad Białymstokiem spotkanie zostało przerwane na 20 minut.

Po burzy białostoczanie zbliżyli się do rywali na 7 oczek. Przyłożenie zaliczył Krzysztof Czaplejewicz, dla którego był to trzeci touchdown w sezonie, za 2 punkty podwyższył Eryk Mąkowski. Białostoczanie szukali jeszcze szansy na wyrównanie. Jednak nie starczyło już czasu i goście wyjechali z Białegostoku z kompletem punktów.

- Mogę powiedzieć, że był to mecz straconych szans, bo mieliśmy swoje okazje by to wygrać. Nie będę się jednak tłumaczył pechem, po prostu przegraliśmy i tyle. Już kiedyś mówiłem i wiele osób związanych z futbolem może to potwierdzić, że wygrywa ta drużyna, która popełni mniej błędów. Dziś byli to Archers. Mimo wszystko jestem dobrej myśli przed kolejnymi spotkaniami. Po przerwie spowodowanej burzą wyszła zupełnie inna drużyna i pokazała charakter, a to w sporcie jest najważniejsze. Mamy tydzień do następnego meczu i mimo porażki jestem spokojny. Wiem, na co nas stać i to pokażemy w Katowicach - powiedział Piotr Morko, prezes Lowlanders