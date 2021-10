Powraca Lotto Superliga. W październiku Dojlidy Białystok czeka istny maraton

Przed drużyną Dojlid Białystok istny maraton. W październiku zagra sześć ligowych spotkań. Zacznie od piątkowego starcia z mistrzem Polski.

Lotto Superliga powraca po wrześniowej przerwie. - Teraz zaczynają się schody. Czekają nas cztery mecze z bardzo wymagającymi rywalami. W krótkim odstępie czasu zmierzymy się z Dekorglassem Działdowo, Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki, Sokołowem Jarosław oraz AZS-em Gdańsk - wymienia najbliższych ligowych rywali Piotr Anchim, menadżer Dojlid.

Ligowy maraton rozpocznie się meczem z mistrzem Polski Dekorglassem Działdowo. - To bardzo silny rywal, który niedawno wygrał swoją grupę w Lidze Mistrzów i przeszedł do kolejnej fazy. W składzie mają dwóch reprezentantów Polski. Są to Jakub Dyjas i Patryk Chojnowski, który przywiózł złoty medal z ostatnich igrzysk paraolimpijskich. Zestawienie uzupełniają utalentowany Szwed Truls Moregardh jak również zawodnicy z Japonii i Chin. Nie wiemy jeszcze w jakim składzie do nas przyjadą, ale bez względu na to są murowanym faworytem tego spotkania - tłumaczy Anchim. - Robimy wszystko, żeby na ten mecz ściągnąć Kou Leia. Bez wzmocnień będziemy mieli nikłe szanse na jakiekolwiek punkty. Jeżeli się uda sprowadzić posiłki zza oceanu, to na pewno powalczymy – dodaje Anchim.

Mecz z Dekorglassem Działdowo już w najbliższy piątek 8 października o 18.00, w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. A później Dojlidy zagrają z Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, 10.10, Sokołowem Jarosław (15.10), AZS Gdańsk (17.10), Morlinami Ostróda (29.10), Gwiazdą Bydgoszcz (31.10).