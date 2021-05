Pożar Ritowiska w Surażkowie. Spłonęło popularne gospodarstwo agroturystyczne. Ruszyła zbiórka pieniędzy [ZDJĘCIA]

Około godz. 14 w czwartek strażacy ruszyli do pożaru, który wybuchł w budynku gospodarstwa agroturystycznego Ritowisko w Surażkowie. Z ogniem walczyły wszystkie okoliczne zastępy strażaków.

Na szczęście wszystkie osoby, które znajdowały się na pobliżu zdołały się ewakuować. Ogień jednak szybko strawił większość budynku.

- Po dotarciu na miejsce zdarzenia, zastano rozwinięty pożar dachu i górnej kondygnacji budynku. Początkowo podano dwa prądy wody w natarciu, następnie wyprowadzono ratowników w ODO do budynku w celu dotarcia do poddasza od wnętrza. Działania były utrudnione ze względu na brak sieci hydrantowej oraz konieczności budowy stanowisk wodnych. Dodatkowo dach pokryty był gontem, co powodowało błyskawiczne rozprzestrzenianie się pożaru - czytamy w relacji strażaków z OSP Supraśl.