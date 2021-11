Przed meczem Jagi z Legią. Michał Pazdan przestrzega, że nie można liczyć tylko na kryzys w Legii

– Gdzieś czuję lekkie podekscytowanie tym meczem, ale jak się wychodzi na boisko to o wszystkim zapomina się i nie ma już sentymentów. Z Legią mam dobre wspomnienia, trzy tytuły mistrza Polski, dwa razy Puchar Polski, występy w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, ale do stolicy przechodziłem przecież z Jagiellonii, z którą też odnosiłem wiele sukcesów – mówi „minister obrony” Jagiellonii.

– Z jesiennym kryzysem w Legii dobrze wiem jak jest. Występuje on w pewnym momencie, gdy intensywność spotkań w rozgrywkach europejskich i w lidze jest bardzo duża. Jednak, gdy przychodzi przełamanie, wszystko wraca do normalności. Miejmy nadzieję, że nie nastąpi ono jeszcze teraz, w meczu z nami, a później. Jako Jagiellonia nie możemy liczyć tylko na kryzys w Legii. To my musimy skupić się od pierwszej minuty niedzielnego spotkania. Jeżeli dobrze zaczniemy spotkanie to będzie dobrze – mówi Michał Pazdan.