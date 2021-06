"Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu". Wystawa w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Z pozoru znachorstwo i aptekarstwo to dwie sprzeczne dyscypliny. Jednak zioła to najstarsze znane "leki" stosowane na różne dolegliwości. Wystawa "Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu" ma przypomnieć mieszkańcom regionu o tych czasach. Klimatu dodaje też fakt, że w sąsiedztwie bielskiego ratusza kręcony był film "Znachor" Jerzego Hoffmana - popularnej adaptacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z Jerzym Bińczyckim i Anną Dymną w rolach głównych.