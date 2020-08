Radni powiatu monieckiego zdecydowali o zamknięciu od stycznia 2021 roku oddziału położniczego w szpitalu w Mońkach

Starosta moniecki odpowiedział, że były to pokłosie osobistych doświadczeń. Jego dwoje dzieci przyszło na świat w monieckim szpitalu. - Nie zapomnę jak długo musiałem przekonywać żonę, która bała się bólu, rodziła w Mońkach – opowiadał Błażej Buńkowski. - Jako mąż, później kandydat zadeklarowałem kwestię poszerzenia zakresu położnictwa. Los tak jednak pokierował moim życiem, że zostałem starostą. I nie byłem wtedy już ojcem, mężem, kandydatem ale osobą, która jest odpowiedzialna za działalność całego powiatu, której integralną częścią jest kierowanie organem założycielskim szpitala.

Panie starosto. Czy pamięta pan, co pan obiecywał w kampanii wyborczej mieszkańcom? Rozszerzenie oddziału położniczo- ginekologicznego o anestezjologię. Aby przyszłe mamy mogły rodzić bez bólu – przypominał Rafał Supiński.

Przypomniał, że powiat to nie tylko szpital, ale też drogi i inne inwestycje. Do Funduszu Dróg Samorządowych złożył wnioski na 30 mln

- Społeczeństwo się starzeje. Mieszkańcy potrzebują większego dostępu do geriatrii, ortopedii – wyliczał starosta.

Dodał, że działanie szpitala w takiej strukturze to dalsze pogłębianie strat, bez szukania innych możliwości zaspokajania potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu.

- Widać, że kobiety nie wybierają naszej porodówki. Wprost mówią: W Białymstoku mamy zapewnioną dużo lepszą opiekę, standard porodu. Wybierają prywatne klinki. Na to co siedzi w głowach młodych rodziców nie wpłyniemy – mówił starosta.

- Żeby powiat mógł się rozwijać musi przestać tracić pieniądze, w miejscach które są dla niego dużym obciążeniem. A w zeszłym roku do szpitala dołożył 2.2 mln – tłumaczył Błażej Buńkowski. - Jeśli coś jest nierentowne, nie przynosi zysku, a wręcz pogłębia straty, to ta restrukturyzacja jest potrzebna. Nie możemy sobie pozwolić, by pieniądze uciekały nam przez palce.

Sytuacja szpitala w Mońkach oda lat nie wyglądała zbyt różowo, dlatego jesienią ubiegłego roku zarząd powiatu zdecydował o zatrudnieniu firmy zewnętrznej, która mogłaby przeanalizować i zdiagnozować problemy związane nie tylko z system ochrony zdrowia w państwie, ale też zobaczyć jak wyglądało zarządzanie szpitalem. Raport powstał do końca roku 2019 (dyrektorem szpitala był wtedy Jarosław Pokoleńczuk, który wiosną 2020 roku został dyrektorem szpitala wojewódzkiego w Łomży), Audytorzy negatywnie m. in. ocenili spadającą liczbę porad i malejącą liczbę pacjentów zadeklarowanych do przyszpitalnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. I bardzo mała liczba porodów na oddziale położniczo-ginekologicznym (średniomiesięcznie 12 – według danych za 3 kwartały 2019 r.) oraz zmniejszającą się liczbę świadczeń.