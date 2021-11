Rozpoczyna się przebudowa targowiska miejskiego w Mońkach. Inwestycja jest warta 2,5 milion złotych

Do tej inwestycji gmina szykowała się od lat. Koszt szacowany był początkowo na 1,5 mln zł, ale z powodu rosnących cen materiałów budowalnych, braku oferentów i unieważnianiu kolejnych przetargów - osiągnął ostatecznie kwotę blisko 2,5 mln zł. Pieniądze na modernizację rynku przy ul. Kolejowej pochodzą z budżetu gminy (1,5 mln zł), reszta to fundusze unijne. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do gminy Mońki trafiło na ten cel ponad 950 tys. zł. To część ogólnopolskiej akcji budowy miejskich targowisk, w ramach której podlaskie gminy otrzymały w ub. roku prawie 3,5 mln zł dofinansowania.

- To miejsce pamięta jeszcze czasy PRL-u. Potrzeba remontu była więc bardzo duża. Wraz z modernizacją targowicy zniknie ostatnia "biała plama" na inwestycyjnej mapie miasta - podkreśla Zbigniew Karwowski, burmistrz Moniek. Dodaje, że prócz poprawy warunków kupców i klientów, celem projektu jest też poszerzenie oferty i ułatwienie mieszkańcom dostępu do produktów od lokalnych producentów.