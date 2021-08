Ruszył Festiwal Literacki Patrząc Na Wschód. 5 dni spotkań autorskich, warsztatów i koncertów w malowniczym zakątku Suwalszczyzny

Inicjatorami festiwalu są Piotr Malczewski, fotografii i podróżnik oraz Piotr Brysacz, dziennikarz, autor (m.in.) zbioru wywiadów "Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm". Patrząc na Wschód powstało w wyniku zafascynowania Wschodem, tamtejszą kulturą i przyrodą.

Dlatego na festiwal zapraszani są artyści, twórcy, filmowcy związani z tym regionem. Do tej pory w wydarzeniu wzięli udział m.in. Aneta Prymaka-Oniszk, Wacław Radziwinowicz, Wojciech Górecki, Jacek Hugo-Bader, Wojciech Jagielski, Michał Książek, Andrzej Strumiłło, Piotr Nesterowicz, Jędrzej Morawiecki.

To. co najbardziej przyciąga turystów i uczestników festiwalu, to klimatyczne miejsce. Wydarzenie odbywa się on bowiem na terenie ponad stuletniego gospodarstwa, które kiedyś należało do staroobrzędowców, którzy przyjechali z Rosji na te tereny około 1778 roku i założyli Budę Ruską. Teraz to gospodarstwo należy do Piotra Malczewskiego.

Na potrzeby festiwalu powołano do życia wydawnictwo Paśny Buriat, które wydaje książki będące cegiełkami, ze sprzedaży których dochód przeznaczony zostanie na przyszłe edycje festiwalu.