Rywale Tura Basket Bielsk Podlaski koszykarze Żubrów Chorten Białystok wspierają kontuzjowanego Łukasza Kuczyńskiego

Koszykarze Żubrów Chorten Białystok przed ostatnim spotkaniem ligowym z Kolejarzem Radom przygotowali specjalny napis wspierając kontuzjowanego zawodnika Tura Basket Bielsk Podlaski. Łukasz Kuczyński kontuzji złamania kości strzałkowej doznał podczas meczu w Ostrowi Mazowieckiej z Sokołem. Mecz z Polonią Warszawa "Kucza" oglądał z ławki rezerwowych z nogą w gipsie. Niestety leczenie kontuzji zajmie kilka miesięcy i "Kucza" na pewno nie zagra do końca roku.

- Uraz Kuczyńskiego to poważna sprawa. Czekamy na jego powrót do zdrowia — mówi trener Tura Piotr Bakun.

"Piękny gest zawodników białostockich Żubrów, wspierających kontuzjowanego zawodnika Tura Basket Bielsk Podlaski, Łukasza Kuczyńskiego. Szybkiego powrotu do zdrowia życzy cała społeczność Żubrów Białystok!" napisali na swoim fejsbukowym profili koszykarze Żubrów Chorten Białystok.