Short track. Pierwszy Puchar Świata Natalii Maliszewskiej w nowym sezonie

Biało-czerwoni spędzili ostatnie miesiące na krajowych i zagranicznych zgrupowaniach. Polska kadra w zeszłym tygodniu zakończyła dwutygodniowy obóz w Dreźnie, gdzie m.in. sprawdzała formę w towarzyskiej rywalizacji z reprezentacją Niemiec. Przedsezonowe przejazdy dają nadzieję na progres wyników Polaków w oficjalnych startach.

– Czasy osiągnięte przez naszych zawodników w Niemczech ocierały się o rekordy życiowe, a w przypadku Natalii Maliszewskiej nawet o rekordy świata – mówi Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

– Widać u zawodników wyjątkowość tego sezonu. Wszyscy mają za cel dostać się na igrzyska i z każdym dniem rośnie poziom motywacji w zespole. Jesteśmy dobrej myśli przed początkiem sezonu. W weekend w Pekinie chcemy odegrać istotną rolę – dodaje Urszula Kamińska, trenerka polskiej kadry.

Reprezentacja Polski poleciała na Daleki Wschód w jedenastoosobowym zestawieniu. Wśród kobiet, poza Natalią Maliszewską (Juvenia Białystok), prawo startu w zawodach Pucharu Świata wywalczyła jej siostra Patrycja Maliszewska, a także Gabriela Topolska (obie Juvenia), Nicola Mazur, Kamila Stormowska (obie Stoczniowiec Gdańsk), a także Magdalena Warakomska (AZS KU Politechniki Opolskiej). Ostatnia z nich, olimpijka z Pjongczangu na trzech dystansach, wróciła do ścigania po dwuletnim rozbracie.

W Azji zobaczymy również pięciu naszych przedstawicieli, w tym czterech Polaków – Pawła Adamskiego, Rafała Anikieja, Łukasza Kuczyńskiego i Michała Niewińskiego (wszyscy Juvenia). Wystartuje też oczekujący na nasz paszport Diané Sellier (Stoczniowiec), którego do startów pod biało-czerwoną flagą nakłonił m.in. jego rodak Gregory Durand ze sztabu szkoleniowego reprezentacji. 20-letni Francuz przez kilkanaście ostatnich miesięcy brał udział w zgrupowaniach kadry, ale służył jedynie jako sparingpartner Polaków. W marcu udało się go zatwierdzić do startu w mistrzostwach kraju w Gdańsku (był drugi na 500 metrów i trzeci z klubową sztafetą mieszaną), a teraz przychodzi pora na przejazdy na arenie międzynarodowej. Międzynarodowa Federacja Łyżwiarska (ISU) udzieliła Sellierowi zgody na występy w reprezentacji Polski w zawodach PŚ, a także na mistrzostwach Europy (14-16 stycznia 2022 roku w Dreźnie) i mistrzostwach świata (18-20 marca 2022 roku w Montrealu).