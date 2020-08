Siatkówka. Trzecie miejsce siatkarzy BAS Białystok na turnieju w Siedlcach

Białostocki beniaminek I ligi w Siedlcach rywalizował z innymi przedstawicielami z tej klasy rozgrywkowej. W pierwszym meczu turnieju BAS zdecydowanie przegrał 0:3 z gospodarzami KPS Siedlce. Białostoczanie w żadnym z setów nie zdołali zdobyć więcej niż 20 punktów.

- Porażki zawsze bolą, ale dobrze, że tak dotkliwa przytrafiła się nam w sparingu - mówi Marek Antoniuk, trener BAS. - Może to efekt tego, że do meczu przystąpiliśmy od razu po podróży. Chłopcy grali jakby mieli przywiązane po pięć kilogramów do nóg. Rywal był zdecydowanie lepszy.

W drugim spotkaniu imprezy Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała 3:0 z Avią Świdnik. Ten drugi zespół był rywalem białostoczan w meczu o trzecie miejsce. Tym razem BAS wypadł zdecydowanie lepiej wygrywając 3:0. Avia to także beniaminek I ligi.

