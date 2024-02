Uroczystości przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie. Msza, defilada, wyróżnienia i odbiór wozu za 1,5mln

- To szczególny dzień dla OSP w Janowie i całej naszej społeczności. Przekazano nam ciężki wóz bojowy, taki, o którym marzyli strażacy od dłuższego czasu. Nie byłoby go, gdyby nie ludzie dobrej woli i instytucje, za co serdecznie dziękuję – mówił Jerzy Pogorzelski, Wójt Gminy Janów.