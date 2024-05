Urwanie chmury na wesoło. Gdy ulice zamieniają się w rzeki. Najlepsze memy o ulewach i burzach

W tym roku z wczesnej wiosny od razu przeskoczyliśmy do lata. Temperatury są bardzo wysokie, a dla letniej pogody charakterystyczne są również burze i nagłe oberwania chmury. To oczywiście poważna sprawa, bo nagłe obfite opady deszczu mogą być przyczyną podtopień, które niosą ze sobą często spore straty materialne.

Jednocześnie przypominamy, że praktycznie we wszystkich województwach naszego wydano ostrzeżenia meteorologiczne. W dziesięciu z nich są to ostrzeżenia 2 stopnia. Najliczniejsze i najbardziej intensywne burze występować będą w godzinach popołudniowych, ale nielicznie burze mogą występować przed południem.

Ale internauci potrafią żartować sobie ze wszystkiego. Ulewa to dobra okazja, jak każda inna. Znaleźliśmy dla was najśmieszniejsze obrazki o burzach. Trzeba przyznać, że pomysłów dowcipnym internautom nie brakuje.

Burze przetaczają się przez region. Ostrzegamy, te memy poprawią wam humor!

Jak informuje IMGW, dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i burzami, głównie na zachodzie. Opady w burzach do 35 mm. Na termometrach od 24°C do 27°C, na przedgórzu i nad morzem ok. 18°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, płd.-wsch. i płd. W burzach porywy do 70 km/h.