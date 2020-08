Weekend nad zalewem w Dojlidach. Mieszkańcy korzystają z ostatnich dni wakacji (ZDJĘCIA)

Kąpielisko na plaży w Dojlidach

Plaża miejska Dojlidy jest czynna codziennie od godz. 9 do godz. 20. Do 31 sierpnia nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy wodni. Woda w zalewie jest regularnie badana.

Wypożyczalnia na plaży Dojlidy

W wypożyczalni sprzętu pływającego na plażowiczów czekają: dwu- i czteroosobowe rowery wodne, kajaki, łodzie canoe, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe klasy Omega, deski windsurfingowe i smocze łodzie na 10 wioślarzy. Sprzęt można wypożyczać do godz. 19.

Infrastruktura nad zalewem Dojlidy

Na Dojlidach są boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej plażowej. Klienci przez cały rok mogą korzystać także ze sprzętu sportowego. Dostępne są tu kijki do nordic walking, rowery miejskie, rowery górskie zarówno dla dzieci jak i dorosłych, również z siedziskami dla najmłodszych. Na terenie znajduje się także siłownia na świeżym powietrzu – także dla dzieci, place zabaw, ścieżki spacerowe oraz miejsca na grilla i ognisko. To także miejsce postoju kamperów, gdzie można również rozbić namiot.