Wiosna w Podlaskiem. Jaka pogoda będzie w kwietniu w naszym regionie?

Podlaskie. Pogoda wiosna kwiecień 2024

W środę, 3 kwietnia, na terenie województwa podlaskiego obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia meteorologicznego przed silnym wiatrem, który ma wiać do 70 km/h, a w porywach do 85 km/h.

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. PODLASKIEGO KWIECIEŃ 2024

Przez kilka najbliższych dni w naszym regionie ma być pochmurno, pojawią się opady deszczu, ale temperatura wzrośnie nawet do 25 stopni - tak IMGW prognozuje pogodę dla woj. podlaskiego - od godz. 19:30 w czwartek 4.04.2024 do godz. 19:30 we wtorek 09.04.2024 (wtorek).