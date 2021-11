Wybory Mistera Białegostoku 2001. To była kultowa impreza. Co tam się działo! (zdjęcia)

Wybory Mistera Białegostoku to impreza kultowa nie tylko w Białymstoku. Odbywały się one regularnie w marcu. Swego czasu kolejne jej odsłony były bardzo popularne na Youtube. Zaglądamy do naszego archiwum i prezentujemy zdjęcia z gali sprzed 20 lat.

Archiwum Gazety Współczesnej