Wycieczki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 23 - 24 października? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. warmińsko-mazurskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 23 - 24 października wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim warto wybrać w weekend 23 - 24 października.

Rowerem w woj. warmińsko-mazurskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 23 października w woj. warmińsko-mazurskim ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 24 października w woj. warmińsko-mazurskim ma być 8°C.Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański Początek trasy: Biała Piska

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza wycieczka do rezerwatu Las Cieliczański (N: 53°10'46.92” E: 23°21'39.6”). Choć gdzieniegdzie pokropił deszczyk i było dość zimno, była to fajna traska jak na koniec listopada - około 55 km. widoki w tym rezerwacie przednie, bardzo duża aktywność bobrów, widać mają tam idealne warunki. Można też dojechać samochodem do Cieliczanki i stamtąd już parę kilometrów do rezerwatu.Obowiązkowo wpisuję ten rezerwat do odwiedzenia wiosną. Zdecydowanie polecam. Powierzchnia tego rezerwatu to ponad 370 hektarów!! Nie sposób tego pokazać na zdjęciach, filmach i innych nośnikach. Warto jednak poświecić jeden dzień, by tu przyjechać i poobserwować w ciszy "świat obok nas na wyciągnięcie ręki", a wrażenia pozostaną na długo.:)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: turystycznie na koniec kwietnia Początek trasy: Biała Piska

Stopień trudności: 1

Dystans: 111,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 079 m

Suma zjazdów: 1 056 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Koniec kwietnia nie zapowiadał się zbyt dobrze. Ranek przywitał wielkimi kałużami po nocnej ulewie, temperatura bliska zeru....brrrrr. Towarzystwo rozjechało się na "majówkę" po całym świecie....i jak tu zmobilizować się na coś dłuższego?

Po pierwsze, trzeba się po prostu ruszyć a reszta to już tylko kwestia pomysłu i "fantazji" :). W związku z tym, że samotnie przyszło mi jeździć więc mogłem w turystycznym tempem sobie pomykać przed siebie.

Za pierwszy cel postawiłem sobie dojechanie do wsi Cibory-Kołaczki. Znajduje się tam kościółek z końca XVIIIw, który pierwotnie znajdował się w pobliskich zawadach a w 1980 roku przeniesiony do Cibor. Niestety kolejny raz spóźniłem się o kilka minut i nie mogłem zajrzeć do środka. We wsi Zalesie Łabędzkie należy skręcić w kierunku Zambrzyc Jankowo. Droga niestety (dla szosówek) droga jest szutrowa, co za tym idzie należy uważać na różnego typu pułapki typu dziur i piaszczystych poboczy. Na szczęście droga dość dobrze ubita lecz fragment przez las to już inna bajka. Ale przejechałem czyli można również szosowym rowerem to pokonać. Sam dojazd do S8, która jest w budowie jest trochę uciążliwy ze względu na zalegające kamienie i błoto. Ale to raptem 500m więc w najgorszym razie można ten odcinek przejść.

Kolejny cel - Wizna a wcześniej Góra Strękowa ze swoim "Wzgórzem 126", czyli linia obrony SGO "Narew" w wojnie obronnej w 1939 pod dowództwem kpt W. Raginisa. Żeby tam się dostać to trzeba zjechać z asfaltu i przejechać ok 400m piaszczystą, rozjechaną przez samochody i quady dróżką. Na wzgórzu jest punkt widokowy na dolinę Narwi, jest wiata , pod którą można odpocząć. Lecz najpierw trzeba pokonać odcinek Carskiego Traktu z jego naprawdę koszmarnym asfaltem. Kłopot w tym, że w każdej chwili na jezdnie lub na pobocze może wyjść łoś lub inny zwierzak a tu trzeba uważać, żeby nie najechać na jakąś dziurę. Co prawda udało mi się wypatrzeć w przecince króla tutejszych lasów, lecz gdy próbowałem wyjąć aparat on już zniknął w lesie.

Wizna - zjeżdżona przeze mnie dość dokładnie lecz za każdym razem coś nowego dorzucam do wspomnień. Tym razem mural poświęcony por Stanisławowi Brykalskiemu, który był dowódcą artylerii na odcinku Wizny w 1939. Poprzednim razem nie mogłem go, tzn murala, namierzyć a znajdował się na przeciwko pozostałych dwóch. Powrót do domu wzdłuż rozlewiska Narwi. O ile ptaków nie było zbyt wiele to ich miłośników całe zastępy. Uzbrojeni w wielkie lornetki i teleobiektywy oblegali pobocza drogi do Grąd Woniecko. W Cholewach mogłem w końcu zjechać do lasu i odwiedzić mogiłę 1000 obywateli polskich żydowskiego pochodzenia zamordowanych w 1941 przez niemieckich oprawców. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tej zbrodni. Jak wspomniałem trzeba uważać na nawierzchnię. Szutr, dziury w asfalcie więc dam notę 3 na 6.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne Trójmiasto Początek trasy: Kisielice

Stopień trudności: 1

Dystans: 36,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 484 m

Suma zjazdów: 454 m Marek.klimowicz poleca tę trasę Jesienne Trójmiasto. Trasa zaczyna się w Gdyni i biegnie na terenie malowniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ścieżkami rowerowymi. Po ok. czterech kilometrach dojeżdżamy do zamkniętego dla ruchu wyasfaltowanego odcinka przy leśniczówce Gołebiewko. (Doskonałe miejsce na treningi także dla kolaży szosowych). Jedziemy asfaltem sześć kilometrów i odbijamy w lewo, by wjechać na punkt widokowy. Z punktu rozpościera się piękny widok na Sopot i Zatokę Gdańską.(Z punktu jest możliwość skrócenia wycieczki i powrotu do Gdyni). Ponieważ czas goni, zjeżdżamy do Sopotu i ścieżkami rowerowymi, których w Gdańsku nie brakuje, jedziemy do Politechniki Gdańskiej, gdzie jesteśmy już umówieni z resztą ekipy. Z politechniki jedziemy nad morze. Jesień to według mnie najlepszy okres na nadmorską ścieżkę. W czasie wakacji staram się ją omijać. Pomimo że ścieżka ma dwa pasy, jest na niej tyle ludzi, że jazda to ciągły slalom. Natomiast jesienią to wymarzone miejsce z dala od samochodów z rześkim powietrzem znad Bałtyku. Dodatkowo przy ścieżce ustawione są latarnie, co umożliwia poruszanie się po zmroku. Ścieżką z mola w Gdańsku (niedaleko są knajpki, można zatrzymać się na herbatkę) jedziemy w stronę Sopotu. Nie ma dużo rowerzystów, pewnie dlatego, że jesień. Szybko robi się ciemno. Dojeżdżamy do mola w Sopocie. Latem ciężko tam przejść, teraz spotykamy tylko kilka osób.

Z Sopotu jest plan, by pojechać klifami, jednak w lesie jest już na tle ciemno, że lampki nie wystarczają. Postanawiamy zatem pojechać do domów na kolacyjkę. :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gościszewo - Biała Góra Początek trasy: Tolkmicko

Stopień trudności: 2

Dystans: 61,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 995 m

Suma zjazdów: 988 m Rowerzystom trasę poleca Voyo1 Off-road pod Malborkiem z atrakcjami typu przejazd przez nieistniejące wiadukty. Fajne widoki można podziwiać ze śluzy w Białej Górze. Nieco więcej asfaltu pod koniec trasy niż zazwyczaj.

Tymczasem w Brachlewie sprzedają dobre lody-rożki.

Jeszcze tu wrócimy. To była najciekawsza trasa 2017 roku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: CaffeRideMTB - ed.4 - Jastrzębia Góra Początek trasy: Kisielice

Stopień trudności: 2

Dystans: 108,58 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 952 m

Suma zjazdów: 949 m Trasę dla rowerzystów poleca Lubimyrowery.pl

Wpadliśmy na pomysł żeby sprawdzić i przetestować niebieski szlak rowerowy WTC z Wejherowa do Jastrzębiej Góry... I co? I kicha... Szlak poprowadzony mało ciekawym rejonem, niewiele ciekawych rzeczy można zobaczyć ... Ok. Na trasie niewątpliwą atrakcją mogą być Groty Mechowskie ... i to w zasadzi tyle ... Oznakowanie kiepskie, szlak z kiepską nawierzchnią bardziej dedykowaną rowerom górskim niż turystycznym. Zdecydowane ciekawszy był odcinek jaki wybraliśmy na dojazd z Jastrzębiej przez Puck w kierunku Rumi i później do Gdyni.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na bulwar nadmorski w Oksywiu Początek trasy: Kisielice

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 232 m

Suma zjazdów: 1 249 m Rowerzystom trasę poleca Tabrzo

Wycieczka w niedzielne popołudnie na bulwar nadmorski w Oksywiu. Nowiutki bulwar ale właściwie bez sensownego zejścia. Jedyne jakie było zostało zniszczone w czasie lipcowej ulewy. Teraz aby dostać się a bulwar trzeba przejść kilkaset metrów, zejść na plażę i dopiero za około 100 metrów mamy piękny gładki bulwar do nadmorskich spacerów. Kompletnym idiotyzmem jest to, że wydaje się dużą kasę na bulwar spacerowy i nie zapewnia się dostępu do niego od strony portu - w najbardziej sensownym miejscu. OK, rozumiem Marynarka Wojenna i te sprawy, ale wystarczy chcieć!

Nawiguj