Zapasy. Mairbek Salimow z czwartym medalem mistrzowskim w stylu klasycznym

Mistrzostwa Polski w Raciborzu, które odbyły się w dniach 5-6 maja rozpoczęły drugą część sezonu dla zapaśników, przygotowujących się do mistrzostw świata w Belgradzie, które będą pierwszymi kwalifikacjami olimpijskimi. Startowało 84 najlepszych zapaśników stylu klasycznego z dwudziestu klubów z całej Polski, stoczono 131 pojedynków.

Najciekawiej było w dwóch kategoriach olimpijskich - do 60 i 87 kilogramów. W finałach spotkali się wieloletni reprezentanci Polski z młodymi talentami. W kategorii do 60 kg Michał Tracz wygrał z Olivierem Skrzypczakiem, jednak zaledwie przy remisie 1:1.

Natomiast w kategorii do 87 kg medalista mistrzostw świata Arkadiusz Kułynycz przegrał z Szymonem Szymonowiczem 2:8.

Jedyny medal dla zapaśników z naszego regionu wywalczył Mairbek Salimow z klubu KS Wschód. W kategorii do 63 kg zdobył brąz. Jest to już czwarty medal mistrzostw Polski wywalczony przez Mairbeka Salimowa. Złoto w tej kategorii zdobył Przemysław Piątek (RCSZ Olimpijczyk Radom), a srebro Arkadiusz Gucik (MKZ Unia Racibórz).