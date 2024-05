Zaskakujące życzenia na Dzień Matki 2024. Oryginalne kartki dla mamy, piękne wierszyki i rymowanki

Nowe życzenia na DZIEŃ MATKI 2024. Oryginalne kartki dla mamy i piękne wierszyki i rymowanki [FACEBOOK, SMS, TWITTER]

Dzień Matki to święto, które to narodziło się najprawdopodobniej w starożytnej Grecji i w Rzymie. Już w czasach starożytnych obdarzano wielkim szacunkiem wszelkiego rodzaju matki - boginie. W czasach starożytnych, w Grecji było obchodzone wiosną święto Matki Natury, gdzie składano hołd bogini Rei będącej matką wszechświata oraz wszystkich bóstw

Z kolei w Rzymie obchodzone Święta Matki nazywano Hilariami. Były to dni, w których czczono boginię Cybelę, uznawaną za matkę bogów.

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych mych snów. Za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, że rozumiesz mnie nawet bez słów, cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo!