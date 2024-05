Zaskocz swoją mamę! Nowe życzenia na Dzień Matki. Wierszyki, rymowanki i piękne życzenia

NOWE ŻYCZENIA na Dzień Matki. KARTKI, WIERSZYKI dla mamy gotowe do wysłania. Piękne życzenia SMS FACEBOOK

Życzenia na Dzień Matki - skopiuj i wyślij

Życzenia na Dzień Matki 2024 - krótkie, radosne, wesołe Słowa Twoje zawsze koją, dom Twój moją jest ostoją. Twe porady sobą chłonę, miłość składam w Twoje dłonie. Tak przykładnie przy mnie trwasz, dajesz wszystko mi, co masz. Spokój w Tobie niesłychany, serca ciepłem rozświetlany. Twarz - natura wygładzona, czasem wprost nie poruszona. Słów brakuje Twej osobie i nikt się nie równa Tobie! A mi właśnie jest to dane, mieć tak wyjątkową Mamę! - Wiem, że nie zawsze było lekko, ale z Tobą świat jest bardziej kolorowy, dziękujemy.

Za to, Mamo, że noc w noc czujnie strzeżesz kolorowych i spokojnych mych snów. Za to, Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć, że rozumiesz mnie nawet bez słów, cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, najdroższa Mamo!