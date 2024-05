20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak zmieniała się Łomża dzięki wsparciu z Unii? Zobacz zdjęcia

W tym roku mija 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jubileusz to dobry czas na podsumowania. Przez ostatnie 20 lat do polskich samorządów trafiły setki milionów, dzięki którym zrealizowano wiele inwestycji. Jak zmieniła się przez ten okres Łomża? Zobacz galerię z archiwalnymi zdjęciami inwestycji zrealizowanych przy wsparciu unijnym.

Początki Polski w Unii Europejskiej

Mieszkańcy Łomży od samego początku byli zwolennikami wejścia Polski do Unii Europejskiej, co pokazał wynik referendum z 2003 roku. Za przystąpieniem do europejskiej wspólnoty było 78% głosujących, co stanowiło jeden z najwyższych wyników w województwie podlaskim. Zresztą już w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej Łomża pozyskała 20,8 mln zł dotacji, co było najlepszym wynikiem spośród podlaskich samorządów. Pierwsze środki zostały przeznaczone na m.in. I etap renowacji zabudowy centrum miasta, remont 10 km ulic, czy modernizację zespołu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1. Mijały kolejne lata, a liczba inwestycji i środków unijnych stale rosła.

Inwestycje infrastrukturalne

Ostatnie 20 lat to chociażby wiele inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną. Dzięki środkom UE przebudowane, wyremontowane lub zmodernizowane zostały m.in. takie ulice jak Al. J. Piłsudskiego, Al. Legionów, Spokojna, Przykoszarowa, Browarna, Meblowa, Sikorskiego, Poznańska, Zawadzka, Nowogrodzka czy Szosa Zambrowska. Zrealizowane przedsięwzięcia poprawiły jakość dróg zlokalizowanych na terenie miasta. Dzięki środkom unijnym udało się w Łomży stworzyć nowoczesne Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjne. Do 2020 roku budynek łomżyńskiego dworca szpecił miasto swoim wyglądem. Jednak dzięki inwestycji powstało nowoczesne centrum, które obecnie jest jedną z wizytówek Łomży. Budowa Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego było elementem projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, na realizację którego Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał miastu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotę blisko 28 mln zł. Obejmował on również m.in. zakup 8 autobusów elektrycznych, budowę systemu roweru publicznego czy wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK. Obecnie miasto dokonuje kolejnych inwestycji w transport nisko emisyjne. Kupowane są kolejne autobusy elektryczne, które mają ograniczać emisję spalin oraz zwiększyć komfort pasażerów. Jednak unijne środki, to nie tylko pieniądze wydawane w samym mieście, ale również wsparcie inwestycji krajowych, z których Łomża skorzysta. Obecnie w ramach rozbudowy drogi S61 powstaje obwodnica Łomży. Cała inwestycja „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Stawiski” warta jest niemal 804,8 mln zł. Realizację projektu podzielona na 2 odcinki: Łomża Zachód – Kolno oraz Kolno – Stawiski. Wsparcie z Unii Europejskiej to ponad 440 mln zł. Inwestycja z jednej strony wyprowadzi duży ruch tranzytowy z Łomży, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zmniejszy się liczba aut w samym mieście. Z drugiej strony międzynarodowa trasa Via Baltica zwiększy atrakcyjność terenów w pobliżu Łomży pod względem gospodarczym.

Inwestycje, które służą mieszkańcom do dnia dzisiejszego

Dzięki środkom unijnym w 2011 roku oddano do użytku Pływalnię Miejską nr 2, która była długo wyczekiwanym obiektem, o czym świadczyły tłumy na otwarciu. Obiekt po przekształceniu w Park Wodny służy mieszkańcom do dzisiaj. Na budowę pływalni miasto otrzymało z Unii 12 499 999,97 zł, gdzie wartość inwestycji wyniosła 35 mln zł. Przy pomocy środków unijnych udało się również wybudować w Łomży pierwszy etap bulwarów nadnarwiańskich. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, oczekiwana przez mieszkańców inwestycja mogła być zrealizowana. Budowa terenów sportowo – rekreacyjnych nad Narwią rozpoczęła się w sierpniu 2011 roku i zakończyła w grudniu 2012 roku. W tym czasie powstał m.in. port rzeczny z przystanią pasażerską dla dwóch dużych jednostek, marina czy bulwar rzeczny z dwoma ciągami komunikacyjnymi o długości ponad pół kilometra. Inwestycja niewątpliwie zwiększyła potencjał turystyczny Łomży, a także stworzyła miejsce do rekreacji. Koszt budowy pierwszego etapu nadnarwiańskich bulwarów wyniósł 15,6 mln zł, w tym 11,4 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Obecnie władze Łomży szykują się do realizacji kolejnych etapów bulwarów, na które również planuje pozyskać środki w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. Jedynymi z ostatnich ważnych zadań zrealizowanych przy współudziale środków unijnych była przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury oraz rewitalizacja Starego Rynku. Obecna Hala Kultury przed przebudową była halą targową, będąca miejscem handlu o ograniczonej estetyce i ilości odwiedzających osób. Dzięki przebudowie budynek znajdujący się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zyskał nowy estetyczny wygląd zewnętrzny, nawiązujący do historycznego oraz zupełnie nowe zagospodarowanie wnętrza. Koszt realizacji inwestycji to ponad 18 mln zł, z czego ponad 9 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Ważnym przedsięwzięciem była również rewitalizacja łomżyńskiego Starego Rynku, która kosztowała blisko 10,5 mln zł, z czego ponad 4,6 mln zł to dofinansowanie unijne. Zarówno Hala Kultury, jak i Stary Rynek w nowej odsłonie zmieniły oblicze łomżyńskiej starówki. Powstało miejsce idealne zarówno do rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin, jak i organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

