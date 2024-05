Przebudowany zostanie most nad rzeką Siennicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. Z inwestycji skorzystają mieszkańcy gminy Czyżew

W ramach inwestycji zostanie rozebrany stary i wykonany nowy most przez rzekę Siennica. Powstanie też ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Długość remontowanego odcinka to ok. 330 m. W podpisaniu umowy wzięli udział wicemarszałek województwa Marek Malinowski, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski, dyrektor Podlaskiego Związku Dróg Wojewódzkich Mariusz Nahajewski, burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski, a także przedstawiciele wykonawcy firmy Inżynieria Wschód Paweł i Maciej Bujnowscy.

Budowa dróg to jeden z priorytetów poprzedniego i obecnego zarządu województwa podlaskiego. Gdy jestem w terenie bardzo często społeczność województwa podlaskiego takich inwestycji oczekuje. W ślad za tym my to robimy i myślę, że za około pół roku mieszkańcy gminy Czyżew i województwa podlaskiego będą mogli się cieszyć z nowego mostu - przekazał wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski.

Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski bardzo się cieszy, że dzięki środkom z budżetu państwa oraz województwa są realizowane kolejne inwestycje.