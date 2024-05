37. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. W konkursie wystąpi 13 zespołów z 9 krajów

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka jest przeglądem interesujących, wartościowych przedstawień wybitnych twórców oraz renomowanych teatrów z całego świata. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 5-8 czerwca. W Łomży wystąpią artyści z Litwy, Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Danii, Słowenii, USA, czy Słowacji.

Prezydent podkreślał, że dla wielu osób z Łomży jest to przedsięwzięcie, którego nie trzeba przedstawiać, które już na stałe wpisało się w harmonogram i jest jednym z najważniejszych działań kulturalnych w mieście.

Dumni z niego są nie tylko mieszkańcy Łomży, ale też całego regionu. Dla mnie jako miłośnika teatru ważne są w szczególności te wydarzenia plenerowe, gdyż są one niezwykle ciekawe, zapadają w pamięci na dłużej i są przede wszystkim otwarte dla szerszej grupy odbiorców. Program Festiwalu zawiera szereg przedstawień teatralnych dla dzieci, więc jest to też ciekawa oferta dla całych rodzin. Są to przedstawienia bardzo emocjonujące, prezentujące niezwykle wysoki kunszt artystyczny – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski.