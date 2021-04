51-szy Stan - podcast Ziemi Monieckiej – pierwsza w Polsce taka audycja samorządowa

- Starostwo Powiatowe w Mońkach zaprosiło do współpracy Radosława Budnickiego, jednego z czołowych podcasterów, by wspólnie stworzyć pierwszy w Polsce podcast samorządowy „51-szy Stan podcast Ziemi Monieckiej” - mówi Błażej Buńkowski, starosta moniecki. - Chcemy poprzez przekazywanie ciekawych informacji dotrzeć do mieszkańców i budować w nich jeszcze większe poczucie utożsamiania się z Ziemią Moniecką.

Skąd taka nazwa i pomysł? Jak tłumaczy prowadzący podcast Radosław Budnicki (pochodzący z Białegostoku), wynika to z faktu, iż spora część mieszkańców powiatu monieckiego jest historycznie związana z emigracją do USA. Ziemia moniecka od lat kojarzona jest właśnie z silną emigracją, głównie do Chicago.

Ziemia Moniecka kolejnymi falami migracji już od XIX wieku tworzyła silną grupę polonii amerykańskiej, więc naturalnym wydaje się, że do 50 Stanów Ameryki należy dodać kolejny, 51 Stan – Stan Ziemi Monieckiej.