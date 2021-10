82-latka z Hajnówki pojechała rowerem na grzyby i zabłądziła. Odnaleźli ją w nocy policjanci. 25 kilometrów od domu

Przed wyjściem należy poinformować bliskich o wyprawie do lasu oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać. Dobrze jest określić też porę, kiedy zamierzamy wrócić. Do do lasu najlepiej wybierać się w kilka osób - kiedy jedna z nich się zgubi w lesie należy o tym fakcie powiadomić najbliższą jednostkę policji - dzięki temu mundurowi będą mogli szybko rozpocząć akcję poszukiwawczą. Prócz towarzyszy, warto też zabrać ze sobą do lasu naładowany telefon komórkowy.

Nie wybierajmy się do lasu po zmierzchu oraz w złą pogodę, a w czasie spaceru - kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia tak, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Te kilka zasad, które przypomina podlaska policja, warto zachować wybierając się na grzyby. Polacy uwielbiają te dary lasu. Trwa szczyt sezonu. Nie można zapomnieć o swoim bezpieczeństwie, inaczej grzybobranie może skończyć się tragedią.