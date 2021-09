Augustów. Kolejny przystanek wystawy „Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” (ZDJĘCIA) Olga Goździewska-Marszałek

To już kolejny przystanek na trasie wystawy opowiadającej o drodze do niepodległości woj. podlaskiego. Do 10 września ekspozycję można oglądać w Augustowie. Wystawa jest realizowana w ramach projektu „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej”. Na zwiedzających czeka konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.