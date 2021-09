Białystok. Pracownicy urzędu marszałkowskiego oskarżeni o nieprawidłowości przy przetargach. Zakończył się proces apelacyjny

Sprawa ma związek z projektem „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”. Był współfinansowany z pieniędzy UE. Na różne nośniki danych (telefony komórkowe, nawigację samochodową, MP4, czytniki e-booków) miały być wgrane mapy, oferty inwestycyjne oraz kompleksowe informacje promujące woj. podlaskie. W przekazywaniu unijnej dotacji pośredniczyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas kontroli stwierdziła, że wydatki były niekwalifikowalne. Urząd poniósł koszty, na które nie można było wydać dotacji. W efekcie ponad 481 tys. zł trzeba było zwrócić.

Zarzuty postawione oskarżonym mają różny zakres. Obejmują lata 2011-2013, kiedy to marszałkiem był Jarosław Dworzański. Prócz niedopełnienia i przekroczenie obowiązków, działania na szkodę województwa, jego urzędnicy odpowiadają za fałszowanie dokumentów, udaremnienie przetargu oraz przywłaszczenie telefonów. Smartfony (z czego każdy wart był ponad tysiąc złotych) miały trafić do inwestorów na targach w Cannes i Monachium. Zdaniem CBA i białostockiej prokuratury, część urządzeń trafiła do rąk urzędników DPR, ich krewnych oraz członków komisji przetargowej. Dwa telefony sprzedano w komisie.