Pijani rodzice. Podlascy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych ojców, którzy opiekowali się dziećmi

Pijany ojciec spacerował po ulicy z dzieckiem. Ledwo trzymał się na nogach

O bulwersującej sytuacji i pijanym opiekującym się dzieckiem powiadomił ich świadek. Na miejscu okazało się, że w wózku jest 2-letnia dziewczynka, a jej nietrzeźwy opiekun to... tatuś.

Ten zbada sytuację w domu. Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Liczy się stan upojenia, "recydywa", ale przede wszystkim to, czy dobro dziecka jest zagrożone. Jeśli sąd uzna, że tak, może zobowiązać rodziców do pracy z asystentem rodziny, przyznać rodzinie nadzór kuratora sądowego, a nawet zarządzić umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Prócz tego w sprawie z Suwałk została wszczęta procedura karna. Kiedy śledczy dojdą do wniosku, że zachowanie35-latka naraziło dziecko (osobę, którą miał obowiązek troszczyć się) na niebezpieczeństwo, może skończyć się zarzutami. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 5 lat więzienia.