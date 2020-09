Białystok. Rodzice walczą o życie małego Arturka. Mukowiscydoza niszczy ich świat (ZDJĘCIA)

- Niestety mutacja genów warunkuje u Artura ciężki przebieg choroby. Nie ma skutecznej metody leczenia mukowiscydozy, jest jedynie leczenie objawowe, które pozwala na wydłużenie i zwiększenie komfortu życia. O to będziemy walczyć. To pewne, że z czasem może nam zabraknąć pieniędzy na kolejne antybiotyki, suplementy i rehabilitację. Poprosiliśmy o pomoc na zbiórce, bo inaczej możemy sobie nie poradzić - mówi Agnieszka Kalinowska, mama Arturka.

Mukowiscydoza to rzadka podstepna choroba genetyczna o nieobliczalnym przebiegu. Schorzenie najczęściej powoduje zmiany w układzie oddechowym i nawracajace zakażenia, które prowadzą do uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej. Niszczy też przewód pokarmowy i powoduje przewlekłą niewydolność trzustki.

Mucowiscydoza to nieustanna walka o każdy oddech. To odpowiednia dieta i podaż leków, witamin, odżywek. To ciągła walka o brak zaostrzeń, które skracają życie pacjenta.

- Nie wiem co przyniesie kolejny poranek. Zaczęliśmy żyć z dnia na dzień. Izolujemy się, bo jesteśmy na etapie budowania odporności syna. Każda infekcja może być dla niego zagrożeniem. Mam nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce, wpłynie na świadomość ludzi. Dezynfekcja rąk, maseczki, społeczny dystans. Dla nas to podwójnie ważne - przyznaje Agnieszka. - Prosimy o wsparcie. Każda złotówka się liczy - dodaje z nadzieją.

Jest lek mogący spowolnić postęp choroby. Artur jest jeszcze za mały, by go przyjąć, ale to nadzieja na przyszłość. Terapia spowalnia mucowiscydozę na tyle, że chorzy mogą żyć dłużej i lepiej. Niestety roczny koszt leczenia to prawie milion złotych.

- Na Słowacji, w Holandi czy USA ten lek jest refundowany. Niestety w Polsce chorzy często pozostawieni są sami sobie. Tylko część środków jest refundowana. Jeśli terapia tak drogim lekiem będzie nadzieją dla Arturka to postaramy się go zdobyć. Mimo że tak kwota wydaje nam się nieosiągalna - przyznaje Kalinowska.