Pielgrzymka z Białegostoku do Zwierek na prawosławne uroczystości ku czci Męczennika Gabriela. Zobacz zdjęcia

Na uroczystości zostanie przewieziony z Białegostoku sarkofag z relikwiami Męczennika Gabriela. Od ponad 30 lat są one przechowywane w białostockim soborze św. Mikołaja. W maju przewożone są do Zwierek, a wracają do Białegostoku we wrześniu, gdy przypada rocznica przeniesienia ich - do stolicy województwa podlaskiego - z Grodna na Białorusi.