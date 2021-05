Białystok. Święto 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięgę złożyli nowi terytorialsi (zdjęcia)

Uroczystość odbyła się 21 maja, w dniu wyjątkowym nie tylko w historii 1 Podlaskiej Brygady OT, ale całych Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Cztery lata temu właśnie tutaj, na Podlasiu, składali przysięgę pierwsi żołnierze terytorialnej służby wojskowej. Razem z kolegami z Lubelszczyzny i Podkarpacia w ten symboliczny sposób zainaugurowali funkcjonowanie nowej formacji, która okazała się być skuteczną odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa pojawiające się we współczesnym świecie - podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście do uczestników przysięgi.

- Naszą brygadę tworzy ponad 2000 ambitnych, pełnych pasji żołnierzy. Dzisiaj dołączycie do nich by móc razem z nimi realizować misję Wojsk Obrony Terytorialnej. Wasze talenty, zainteresowania i pasje będą budować wartość naszej formacji. Jestem przekonany, że służba w naszej brygadzie przyniesie Wam spełnienie i satysfakcję. Już teraz możecie być dumni ze swojej postawy. Witajcie w żołnierskiej rodzinie! - powiedział do ochotników płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nowi żołnierze będą kontynuować dalsze szkolenie w macierzystych pododdziałach w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i Hajnówce. - Szczególne słowa kieruję do dowódców pododdziałów, żołnierzy i pracowników brygady. Jesteście fundamentem, na którym opiera się nasza społeczność. Bez Waszej ciężkiej służby i pracy, codziennego zaangażowania, wyrzeczeń i poświęcenia walka z koronawirusem byłaby po prostu niemożliwa. Jestem dumny, że tworzymy jeden zespół - dodał dowódca brygady.