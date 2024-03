Kosiniak-Kamysz: Będzie więcej wojska w przygranicznych województwach. Szef MON na Konwencji Trzeciej Drogi w Białymstoku

Szef MON zapowiedział w Białymstoku zwiększenie liczby wojska na Podlasiu

Będziemy wzmacniać obecność wojska polskiego w województwie podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim, we wszystkich przygranicznych województwach. Chcę was o tym zapewnić, bo to jest nasza racja stanu" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Straż Graniczną w ochronie granicy wspiera wojsko w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. "(...) i będzie nadal wspierać" - dodał minister obrony. Kosiniak-Kamysz mówił na konferencji, że na obecny rok jest przedłużone to działanie i zabezpieczone finansowanie w tym zakresie. "(...) po to, żeby udzielać wszelkiej możliwej pomocy, żeby wypełnić zobowiązania konstytucyjne ochrony granicy i nienaruszalności granicy Rzeczypospolitej" - powiedział minister.

Będzie też budowa obrony cywilnej

Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał także, że zwiększanie obecności wojska przy granicy to m.in. inwestowanie np. budowa nowych obiektów magazynowych dla jednostek. "(...) To będzie stała obecność. Mamy plany rozwojowe" - dodał wicepremier. "Ta obecność tu na wschodzie będzie, będziemy wzmacniać bezpieczeństwo, będziemy bronić każdego z naszych rodaków i każdego skrawka ziemi" - mówił minister obrony.

Po to budujemy obronę cywilną, po to zwiększamy odporność społeczną" - powiedział lider ludowców. Dodał, że do dobrej obrony cywilnej potrzebny jest silny samorząd, który będzie nią na lokalnych szczeblach kierował. "Po to musimy wygrać wybory samorządów, żeby Polska była bezpieczna" - dodał lider PSL.

Jest duże zainteresowanie służbą w wojsku polskim

Kosiniak-Kamysz powiedział także, że jest duże zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim, także w zasadniczej dobrowolnej służbie wojskowej. "Do połowy marca to już 5 tys. osób, które się zgłosiły do wojska w tym roku, absolutne rekordowe wskaźniki" - powiedział minister obrony. Ocenił, że mogły na to wpłynąć podwyżki uposażenia żołnierzy, poprawa ich wyposażenia, ale też - jak to określił - "oddzielnie munduru od garnituru", czyli pozostawienie spraw wojskowych żołnierzom, a nadzoru cywilnego nad wojskiem - politykom.(PAP)

autorka: Izabela Próchnicka