Bielsk Podlaski. Pożar w SM Bielmek. Tak wygląda wnętrze uszkodzonej proszkowni. Strażacy opublikowali nowe zdjęcia

Zgłoszenie do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim wpłynęło tuż przed godz. 15:30. Natychmiast do zdarzenia zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do gaszenia pożaru. Działania gaśnicze prowadzono zarówno wewnątrz budynku, jak i z zewnątrz, z wykorzystaniem dwóch podnośników hydraulicznych (z JRG Bielsk Podlaski i JRG Hajnówka) i drabiny mechanicznej (z JRG nr 1 w Białymstoku). Silne zadymienie panujące wewnątrz budynku utrudniało dotarcie do źródła pożaru. Na miejsce działań przybył Komendant Powiatowy PSP w Bielsku Podlaskim wraz z grupą operacyjną. Do zdarzenia zadysponowana została również grupa operacyjna Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.